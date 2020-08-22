Onur Tuna rolü için kilo verdi

Nişantaşı City's valeden otomobilini teslim alan Onur Tuna, "Rutin kontrollerim vardı. KBB'ye gittim, arada kendimi kontrol ettiriyorum" dedi.

Aracını beklediği sırada hayranlarının kendisiyle fotoğraf çektirme talebini geri çevirmeyen oyuncu, bir kişinin "Kızım için sizin fotoğraflarınızı çekebiliriz miyim?" ricası üzerine, "Beni tek çekmeyin, beraber çekilirsek olur, yalnız fotoğraf vermiyorum" cevabını verdi.

"BUGÜN ÇOK GÖRÜNTÜLENDİM"

Hayranlarıyla yan yana fotoğraf çektiren Onur Tuna, gördüğü ilgiden bunalıp basın mensuplarına, "Bir daha buraya gelmeyeceğim, doktor kliniğin önünde bile arkadaşlar vardı. Sağ olsunlar görüp çekiyorsunuz ama bugün çok görüntülendim"

"MADDi KAYGIM YOK"

Onur Tuna, geçtiğimiz günlerde albüm çıkardığının hatırlatılması üzerine maddi bir kaygısının olmadığını vurguladı.

Ünlü oyuncu, "Müzik 15 yaşından beri hayatımda var, bu üçüncü albüm. Bir atölyem var, orada arkadaşlarla beraber müzik yapıyoruz. Ben yazıp besleniyorum sonra birlikte aranje yapıyoruz. Maddi kaygım yok, yok o yüzden profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Hiçbir yere bağlı değilim, sponsoru her şeyi benim. Kimseden sahne teklifi beklemiyorum" şeklinde konuştu.