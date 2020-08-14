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Onur Ünlü'den ilginç proje! Site kurdu: 'Hayatımı satıyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 08:46 | Son Güncelleme

'Leyla ile Mecnun' dizisi ile tanınan senarist ve yönetmen Onur Ünlü, kurduğu internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı. Çektiği film ve dizilerde kullandığı objeler ile kişisel eşyalarını açık artırmaya koyan Ünlü'nün ilginç projesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Onur Ünlü'den ilginç proje! Site kurdu: 'Hayatımı satıyorum'

Hazar Ergüçlü'nın yönetmen ve senarist sevgilisi Onur Ünlü, 'hayatimisatiyorum.com' isimli internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı. Onur Ünlü, sitenin ‘hakkında’ kısmında yaptığı açıklamada, "Hayatımı satıyorum nedir?" sorusuna, "Onur Ünlü’nün yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerlerin satışıdır'' ifadelerine yer verdi.

Ünlü, internet sitesinde, Altın Portakal ödülünü, 'Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi' filminde kullanılan klaket ve 'Kırık Kalpler Bankası' filminin ilk ve tek orijinal afişinin yanı sıra "Onur Ünlü’ye ait nesnelerle dolu sürpriz kutu" ismiyle bir adet kutu ile üzerinde "Saçma zamanla anlam kazanır" yazan bardak gibi bir çok ürünü satışa koydu. Sitedeki bazı ürünler açık artırmayla, bazıları ise sabit fiyatla alıcısını bekliyor.

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"BELKİ DE ONUR ÜNLÜ KOMPİLE SİZİN OLUR"

Sitenin anasayfasında, ''Onur Ünlü’nün nesi var nesi yok satın almak istemez misiniz? İster, sabit fiyatlı ürünlere parayı tak diye yapıştırın! İsterseniz açık artırmaya girip, en iyi fiyatı verin ve ürünü kapın! Belki de Onur Ünlü kompile sizin olur, kim bilir?'' yazısı yer aldı.

Onur Ünlü babasının 65 Yaş Üstü Kartı'nı satışa çıkardı. Onur Ünlü’nün kurduğu internet sitesi sosyal medyada da ilgi çekti.


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