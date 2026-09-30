OpenAI Dots’u duyurdu! Siz sormadan da işlerinizi takip edebilecek

OpenAI, San Francisco’daki DevDay etkinliğinde Dots adlı kişisel yapay zekâ ajanlarını duyurdu. Şirket, Dots’u günün her saatinde görevler üzerinde çalışabilen, gerektiğinde kullanıcıdan yeni bir talep gelmeden de harekete geçebilen sistemler olarak tanımlıyor.

OpenAI’ın paylaştığı örnekte, bir test kullanıcısının Dot’u, kişinin bir makale için bir yayın organına fatura kesmeyi unuttuğunu fark etti. Ajan faturayı hazırladı ve kullanıcının onayını aldıktan sonra onun adına gönderdi.

4 BİNDEN FAZLA UYGULAMAYLA ÇALIŞABİLECEK

Dots, OpenAI’ın eklenti ekosistemi üzerinden 4 binden fazla uygulamayla etkileşim kurabilecek. Slack ve Microsoft Teams entegrasyonları sayesinde kullanıcılar, ChatGPT, Codex ve Work dışında da ajanlarıyla konuşabilecek.

Şirketin açıklamasına göre Dots kendi bulut bilgisayarını, tarayıcısını ve kullanıcının bağladığı uygulamaları kullanabilecek. Kullanıcılar, ajanın bilgisayarını istedikleri zaman açarak ne yaptığını kontrol edebilecek. Dots’u kişisel bilgisayara bağlayarak kullanıcı adına bilgisayarı kontrol etmesini ve kullanıcıyla birlikte çalışmasını sağlamak da mümkün olacak.

MESAJLA VEYA ARAMAYLA İLETİŞİM KURULABİLECEK

Kullanıcılar, masaüstü, web ve mobilde ChatGPT üzerinden Dots’a mesaj gönderebilecek veya Dots’u arayabilecek. Ajanlar da ilerleme bilgilerini, sorularını ve kullanıcı kararı gerektiren konuları iletebilecek. Farklı ortamlardaki konuşmalar arasında bağlamı koruyabilecekler.

OpenAI, kullanım örnekleri arasında bir bilim insanının laboratuvar testlerinden yeni veriler topladıkça bunları bir makaleye ekletmesini gösteriyor. Bir geliştirici ise uygulamasının veya hizmetinin kullanıcılarından geri bildirim toplamak ve bu talepler doğrultusunda hata düzeltmeleri ve yeni özellikler hazırlatmak için Dot’u kullanabilecek.

Başlangıçta seçili pazarlardaki kullanıcılara isim verebildikleri ve kişiselleştirebildikleri bir ana Dot sunulacak. Şirket, gelecekte birden fazla Dot’tan oluşan ekiplerin yönetilebilmesini hedefliyor.

ARKA PLANDAKİ ARAŞTIRMAYA SINIRLAMA

OpenAI, Dots’un proaktif araştırma özelliğinde, önceden bağlanan uygulamalara yalnızca okuma yetkisine sahip araçlarla erişileceğini belirtiyor. Bu özellik kapsamında ajanlar mesaj gönderemeyecek, uygulama içeriğini değiştiremeyecek veya tarayıcıyı ya da bilgisayarı kontrol edemeyecek.

Uygulama ve hizmetlerin kullanımı konusunda ajanın izinleri, ChatGPT’nin mevcut uygulama kontrollerinden yönetilebilecek. Dots, hangi durumlarda bağımsız hareket edeceğine ve hangi durumlarda onay isteyeceğine ilişkin yerleşik kurallarla gelecek. Kullanıcılar ayrıca belirli işlemler için kendi onay kurallarını yazabilecek.

OpenAI’ın son dönemdeki güvenlik geçmişi göz önüne alındığında şirket, Dots’a entegre ettiği güvenlik özelliklerini öne çıkarmaya özen gösteriyor. Şirket, sitelere giriş sırasında kayıtlı parolaların Dots’un temelindeki yapay zekâ modeline gösterilmeden kullanılabileceğini belirtiyor.

İLK DOT EK ÜCRET OLMADAN SUNULACAK

OpenAI, Dots’u seçili pazarlarda Pro ve Business Premium abonelerine sunmaya başladı. Bu kullanıcıların ilk Dot’u ek ücret gerektirmeyecek.

Şirket, ChatGPT içinde Dot ile sınırsız sohbet edilebileceğini; Codex ve Work’te ise mevcut kullanım sınırlarının geçerli olacağını belirtiyor.