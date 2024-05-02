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Öpüşme krizi gündemdeydi... Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün setteki gerginliğinin sebebi başka çıktı! Bomba iddia

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 12:59
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Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddiası uzun süre gündem olmuştu. Bir süredir küs olan ünlü oyuncular geçtiğimiz günlerde Cannes Festivali'ne katılmış ve orada barışmışlardı. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün setteki gerginliğinin sebebi şimdi ortaya çıktı...

Öpüşme krizi gündemdeydi... Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün setteki gerginliğinin sebebi başka çıktı! Bomba iddia

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih ve Doğa'ya hayat veren Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ünlü isimlerin ilişkisi iddialara göre kısa sürdü.

Ayrılığın ardından, eski aşıkların sette bir öpüşme krizi yaşadığı iddiası uzun süre konuşuldu. Bu dedikodular gündemdeyken dizide Nilay karakterine hayat verem Feyza Civelek bir röportajında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." deyince Doğukan Güngör de bu paylaşımı beğenmişti.

öpüşme krizi

Öpüşme krizi nedeni ile uzun süre konuşmayan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör dizi ekibiyle birlikte gittikleri Cannes Festivali'nde barıştı. Ünlü isimlerin sette yaşadıkları krizin arka planı ise ortaya çıktı.

doğa fatih

YAŞANAN KRİZİN SEBEBİ..

Aramızda Kalmasında da yer alan habere göre; 'Sıla Türkoğlu'nun öpüşmeme krizinin arkasında o dönem birlikte olduğu Alp Navruz çıktı. Türkoğlu, Alp Navruz ile beraberken başrol arkadaşı Doğukan Güngör ile yakınlaşması ve öpüşmesi konusunda arızalar çıkıyormuş. Sıla Türkoğlu da bu gerginliği sete yansıtmış ve iki oyuncu arasında sorun çıkmış'

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