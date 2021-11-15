Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Orada yaşamak cesaret ister! Gizemiyle merak uyandıran son yılların popüler kasabası: Belmez

Orada yaşamak cesaret ister! Gizemiyle merak uyandıran son yılların popüler kasabası: Belmez

15.11.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Andaluzya eyaletinin Bélmez de la Moraleda kasabasında 4 bin yıla yakın bir süredir hayat devam ediyor. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kasabayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise yaşanan paranormal olaylar. Bilim insanlarının 30 yıla yakın bir süre araştırdığı ‘Belmez Olayları’ insanlığın en gizemli konularından biri olarak kabul ediliyor.

Orada yaşamak cesaret ister! Gizemiyle merak uyandıran son yılların popüler kasabası: Belmez

Belmez, İspanya’nın güney kesiminde bulunan 17 özerk bölgesinde en fazla nüfusa sahip olan ikinci kasaba olarak kabul ediliyor. Ancak kasabanın ünlenmesi 50 yıl öncesinde yaşanan bir olaya kadar uzanıyor. Bu olay kasabada sonraki yıllarda yaşanan paranormal durumların başlangıcı olarak görüldü. Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinden turistler bölgeyi araştırmak ve yaşanan ilginç olaylara tanıklık etmek için ziyaret etmeyi tercih ediyor.

ESRARENGİZ YÜZLER GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER

1

1971 yılının Ağustos ayında kasaba sakinlerinden biri olan Maria Gomez Pereira ve eşi Juan bir akşam mutfaklarının beton zemininde aniden yüze benzeyen bir şeklin belirdiğini söylediler. Önce lekeyi silmeye çalışan çift daha sonrasında ise zemini kazıyarak yerine başka bir beton döktü. Ancak 1 haftanın sonunda yeniden yüzler belirmeye başladı. Bu olay kısa sürede kasabanın tamamına ulaştı. Başka komşular olmak üzere bölgeye gelen yetkililer de bir süre zemini ve yüzü anımsatan lekeyi inceledi.

ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞTİ

2

Maria Gomez Pereira ve eşi Juan’ın evinde yapılan araştırmaların sonucunda mutfak zeminin altında bir mezarlık olduğu tespit edildi. Kazılarla birlikte evin alt kısmından yaklaşık 1200’lü yıllardan kalma birçok iskeletlerin olduğu görüldü. Evin zemininden çıkan iskeletlerin sonrasında ise bu sefer de yüzü anımsatan lekeler duvarlarda gözükmeye başladı.

Olayı görenler gözlerine inanmakta zorluk çekti. O dönemde bu konuyu araştıran Alman Hans Bender, olayı 20. yüzyılın en büyük paranormal olayı olarak değerlendirdi. Sürdürülen çalışmalar sırasında bazı araştırmacıların dikkatini duvarlardaki resimlerin gün geçtikçe gençleştiği ve ifadelerinin değiştiği çekti.

Oyun olarak başladı! Çakıl taşlarından yapılan evleriyle dikkatleri çeken küçük köy: Rock GardenOyun olarak başladı! Çakıl taşlarından yapılan evleriyle dikkatleri çeken küçük köy: Rock Garden

“OĞLUNUN OYUNU OLABİLİR”

3.jpg

2004 yılında evinin sahiplerinden Maria 85 yaşındayken vefat etti. Ancak yüzler yeniden oluşmaya devam etti. Üstelik yeni oluşanlar öncekilere kıyaslandığında daha belirgindi. Olayın tekrar popüler olmasıyla beraber İspanyol medyasından durumla ilgili bir yalanlama yapıldı ve yeni yüzlerin oluşmadığı, bunların araştırmacı Pedro Amoros'un yalanı olduğu açıklandı.

Turistlerin akın ettiği eve ilişkin olarak yetkililer bu durumun Maria Gomez Pereira ve eşi Juan’ın oğulları Diego’nun planı olduğun söylediler.

Dünyanın en tehlikeli yerleri açıklandı! Her yıl binlerce turist ziyaret ediyorDünyanın en tehlikeli yerleri açıklandı! Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
360 tonluk tehdit! Tarihi manastırı tehdit ediyor 360 tonluk tehdit! Tarihi manastırı tehdit ediyor
Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Vücut modifikasyonlarıyla ünlenmişti! 10 yıl öncesini paylaştı

Vücut modifikasyonlarıyla ünlenmişti! 10 yıl öncesini paylaştı

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.