Orada yaşamak cesaret ister! Gizemiyle merak uyandıran son yılların popüler kasabası: Belmez

Belmez, İspanya’nın güney kesiminde bulunan 17 özerk bölgesinde en fazla nüfusa sahip olan ikinci kasaba olarak kabul ediliyor. Ancak kasabanın ünlenmesi 50 yıl öncesinde yaşanan bir olaya kadar uzanıyor. Bu olay kasabada sonraki yıllarda yaşanan paranormal durumların başlangıcı olarak görüldü. Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinden turistler bölgeyi araştırmak ve yaşanan ilginç olaylara tanıklık etmek için ziyaret etmeyi tercih ediyor.

ESRARENGİZ YÜZLER GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER

1971 yılının Ağustos ayında kasaba sakinlerinden biri olan Maria Gomez Pereira ve eşi Juan bir akşam mutfaklarının beton zemininde aniden yüze benzeyen bir şeklin belirdiğini söylediler. Önce lekeyi silmeye çalışan çift daha sonrasında ise zemini kazıyarak yerine başka bir beton döktü. Ancak 1 haftanın sonunda yeniden yüzler belirmeye başladı. Bu olay kısa sürede kasabanın tamamına ulaştı. Başka komşular olmak üzere bölgeye gelen yetkililer de bir süre zemini ve yüzü anımsatan lekeyi inceledi.

ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞTİ

Maria Gomez Pereira ve eşi Juan’ın evinde yapılan araştırmaların sonucunda mutfak zeminin altında bir mezarlık olduğu tespit edildi. Kazılarla birlikte evin alt kısmından yaklaşık 1200’lü yıllardan kalma birçok iskeletlerin olduğu görüldü. Evin zemininden çıkan iskeletlerin sonrasında ise bu sefer de yüzü anımsatan lekeler duvarlarda gözükmeye başladı.

Olayı görenler gözlerine inanmakta zorluk çekti. O dönemde bu konuyu araştıran Alman Hans Bender, olayı 20. yüzyılın en büyük paranormal olayı olarak değerlendirdi. Sürdürülen çalışmalar sırasında bazı araştırmacıların dikkatini duvarlardaki resimlerin gün geçtikçe gençleştiği ve ifadelerinin değiştiği çekti.

“OĞLUNUN OYUNU OLABİLİR”

2004 yılında evinin sahiplerinden Maria 85 yaşındayken vefat etti. Ancak yüzler yeniden oluşmaya devam etti. Üstelik yeni oluşanlar öncekilere kıyaslandığında daha belirgindi. Olayın tekrar popüler olmasıyla beraber İspanyol medyasından durumla ilgili bir yalanlama yapıldı ve yeni yüzlerin oluşmadığı, bunların araştırmacı Pedro Amoros'un yalanı olduğu açıklandı.

Turistlerin akın ettiği eve ilişkin olarak yetkililer bu durumun Maria Gomez Pereira ve eşi Juan’ın oğulları Diego’nun planı olduğun söylediler.



