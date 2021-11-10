Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Oyun olarak başladı! Çakıl taşlarından yapılan evleriyle dikkatleri çeken küçük köy: Rock Garden

Oyun olarak başladı! Çakıl taşlarından yapılan evleriyle dikkatleri çeken küçük köy: Rock Garden

10.11.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı durumlar dışında ebeveynler çocuklarının mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapar. Rock Garden Köyü, işte tam olarak böyle bir isteğin sonucunda oluştu. DeWitt Boyd, çocukları için bazı çakıl taşlarından evler inşa etti. Boyd'un bu projesi zamanla küçük bir köye dönüştü.

Oyun olarak başladı! Çakıl taşlarından yapılan evleriyle dikkatleri çeken küçük köy: Rock Garden

Rock Garden olarak bilinen Türkçe’ye Kaya Bahçesi olarak geçen alan Amerika Birleşik Devletleri’nin Calhoun bölgesinde yer alıyor. 50’den fazla minyatür kale, kilise ve evlerden oluşan alan âdeta küçük bir köyü anımsatıyor. Çakıl taşlarından inşa edilen yapılar zamanla bölgenin yerel turistik öğelerinden biri haline geldi ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Rock Garden, Dewitt Boyd'un sekiz çocuğuyla oynadığı ve her çocuğun oynaması için minik evlerden ve minik alter-ego porselen figürlerinden oluşan bir köy yaratacağı bir "Kasaba Oyunu"ndan doğdu.

Her yıl Hindistan’da düzenlenen Diwali festivalinde katılımcılar birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorHer yıl Hindistan’da düzenlenen Diwali festivalinde katılımcılar birbirlerine inek dışkısı fırlatıyor

2007 YILINDA İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI

2

2007'de Boyd, Kasaba Oyununun en son yinelemesi olarak Rock Garden'ı inşa etmeye başladı. Boyd'un çocukları ve torunları ile diğer birçok gönüllü, minyatür binaların inşasına yardımcı oldu. Boyd, deneme yanılma yoluyla çakıl taşları, deniz kabukları, fayanslar, kırık canlar ve çinileri tel ile çimentoyla güçlendirerek inşa etti. Rock Garden’da Notre Dame Katedrali ve Japon Himeji Kalesi olmak üzere pek çok önemli yapı bulunuyor.

Köyde aynı zamanda yapılar arasında ziyaretçilerin yürüyebileceği arnavut kaldırımları, patika ile köprüler yer alıyor. Her sonbaharda bahçenin kaleleri ve minyatür eserleri mum ışığı aracılığıyla aydınlatılıyor.

kapak minyatür

Boyd'un eşi Joyce Maples da Bahçe'de çalışıyor ve Bahçe'de gerçekleşen her evlilik töreni için kil kalpli Hafıza Duvarı'ndan sorumlu. 2016 itibariyle, Bahçe'de Boyd ve Joyce arasında olmak üzere 16 düğün töreni gerçekleşti.

Böyle festival görülmedi! Katılımcıların birbirini dövdüğü en ilginç seremoni: Takanakuy Dövüş FestivaliBöyle festival görülmedi! Katılımcıların birbirini dövdüğü en ilginç seremoni: Takanakuy Dövüş Festivali


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mars’tan geldiğini söyledi! Ölümsüz olduğunu iddia eden Boriska Kipriyanovich, bilim insanlarını şaşırtıyorMars’tan geldiğini söyledi! Ölümsüz olduğunu iddia eden Boriska Kipriyanovich, bilim insanlarını şaşırtıyor
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Kurtuluş Savaşı'nın son durağı! Müze olmaya hazırlanıyorKurtuluş Savaşı'nın son durağı! Müze olmaya hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Görenler tanıyamadı! Eski hali şaşkınlık yarattı

Görenler tanıyamadı! Eski hali şaşkınlık yarattı

Aldatıldığını hastalığıyla öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki...

Aldatıldığını hastalığıyla öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki...

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.