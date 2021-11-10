Oyun olarak başladı! Çakıl taşlarından yapılan evleriyle dikkatleri çeken küçük köy: Rock Garden

Rock Garden olarak bilinen Türkçe’ye Kaya Bahçesi olarak geçen alan Amerika Birleşik Devletleri’nin Calhoun bölgesinde yer alıyor. 50’den fazla minyatür kale, kilise ve evlerden oluşan alan âdeta küçük bir köyü anımsatıyor. Çakıl taşlarından inşa edilen yapılar zamanla bölgenin yerel turistik öğelerinden biri haline geldi ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Rock Garden, Dewitt Boyd'un sekiz çocuğuyla oynadığı ve her çocuğun oynaması için minik evlerden ve minik alter-ego porselen figürlerinden oluşan bir köy yaratacağı bir "Kasaba Oyunu"ndan doğdu.

2007 YILINDA İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI

2007'de Boyd, Kasaba Oyununun en son yinelemesi olarak Rock Garden'ı inşa etmeye başladı. Boyd'un çocukları ve torunları ile diğer birçok gönüllü, minyatür binaların inşasına yardımcı oldu. Boyd, deneme yanılma yoluyla çakıl taşları, deniz kabukları, fayanslar, kırık canlar ve çinileri tel ile çimentoyla güçlendirerek inşa etti. Rock Garden’da Notre Dame Katedrali ve Japon Himeji Kalesi olmak üzere pek çok önemli yapı bulunuyor.

Köyde aynı zamanda yapılar arasında ziyaretçilerin yürüyebileceği arnavut kaldırımları, patika ile köprüler yer alıyor. Her sonbaharda bahçenin kaleleri ve minyatür eserleri mum ışığı aracılığıyla aydınlatılıyor.

Boyd'un eşi Joyce Maples da Bahçe'de çalışıyor ve Bahçe'de gerçekleşen her evlilik töreni için kil kalpli Hafıza Duvarı'ndan sorumlu. 2016 itibariyle, Bahçe'de Boyd ve Joyce arasında olmak üzere 16 düğün töreni gerçekleşti.



