Oraya nasıl geldiği bilinmiyor! Çölde bulunan gizemli nesne kafaları karıştırdı

ABD’nin Utah eyaletindeki çölde helikopter devriyesi tarafından fark edilen gizemli monolit şaşkınlık yarattı. Oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir bilgi olmayan monolit, ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görüldü.

UZAYLILAR MI YAPTI?

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu belirtilen monolitin yere sabit olduğu belirtildi. Yetkililer bir tür metalden yapıldığı belirtilen monolitin çevresindeki kırmızı taşlara kıyasla parlaklığı nedeniyle dikkat çektiğini ifade etti.

Utah otoyol devriyesi hem koyunların, hem de monolitin fotoğraflarını paylaştı.

Helikopterin pilotu Bret Hutchings yerel basına yaptığı açıklamalarda, "Yıllardır uçarım, bu denk geldiğim en garip şey olabilir" dedi. Hutching, monolitin oraya bir uzaylı yerine bir sanatçı tarafından yerleştirildiğini düşündüğünü söyledi.

Pilot, 1968 yapımı '2001: Bir Uzay Destanı' filminde siyah monolitin göründüğü bir sahneye atıfta bulunarak, "Bunun yeni dalga sanatı veya başka bir şey olduğunu varsayıyorum ya da filmin büyük bir hayranı tarafından yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Arthur C. Clark'ın kısa öyküsü Bir Uzay Destanı'nda monolitler, uzaylıların işe ettiği yapılardı.



