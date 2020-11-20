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  4. 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

20.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Strongman lakaplı adam Guinness Dünya Rekoru kitabına girmek için göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı.

İngiltere’nin Leicester şehrinden 70 yaşındaki halterci Manjit Singh, dünyanın en tehlikeli rekorlarından birini kırmaya çalıştı.

Göz kapaklarıyla 25 kiloluk ağırlıkları kaldırmaya çalışan adam o anları videoya çekti. Hayatını dublörlük yaparak geçindiren 70 yaşındaki adam, bir önceki rekorun da sahibi. 70 yaşındaki halterci Manjit Singh, daha önce gözkapaklarıyla 24 kilo kaldırarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girmeyi başarmıştı.

"SAÇIMLA OTOBÜS ÇEKEBİLİRİM"

25 kiloluk ağırlıklar gözkapakları ile kaldırmak için hazırlık yapan Manjit Singh, bu seferki denemesinde başarılı olamadı. Kendi yaptığı kancaları gözkapaklarında tutmakta zorluk çeken 70 yaşındaki adam, 25 kiloluk ağırlıkları kaldıramadı.

İnsanların onun yaptıklarını gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Manjit, "Saçımla otobüs çekebilirim ya da ağzımla sıcak su şişesini patlatabilirim dediğimde bana inanmıyorlar ama bu benim için bir avantaj" dedi.

STRONGMAN DURMAYACAK

Kendi adına 68'den fazla rekora sahip olan Strongman lakaplı adam, bu rekoru kırmayı denemeyi bırakmayacağını söyledi. Kesinlikle yapabileceğine inanan adam, Ocak 2021'de yeniden deneyeceğini söyledi.

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