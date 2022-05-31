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  4. Ordu'da akılalmaz olay! Kepçeyle arabayı kovaladı, içinde insan varken ters çevirip sürükledi

Ordu'da akılalmaz olay! Kepçeyle arabayı kovaladı, içinde insan varken ters çevirip sürükledi

31.05.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'dan gelen görüntüler izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Aracıyla yol çalışması yapılan sokağa giren Onur D. gördüğü tepki karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kepçe sürücüsü Erol Ç., Onur. D'yi önce kovaladı sonra takla atmasına neden oldu. Aracı ters dönen Onur D. can havliyle kendini dışarı attı. Yaşanan ilginç olay güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu. İş makinesi ile kendini kovalayan operatörden kurtulmaya çalışan otomobil sürücünün korku dolu anları ise anbean kameraya yansıdı.

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HAFİF YARALI KURTULDU

Olay, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna otomobili ile gitmek isteyen Onur D. bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Kendini kovalayan kepçeden, aracını geri manevra yaparak burada bulunan bir işyerinin önüne kaçan ve yol vermek isteyen Onur D., kepçe operatörü Erol Ç.’nin kepçe ile otomobiline vurması sonucu şaşkına döndü. Kepçe ile içerisinde sürücüsü varken takla attırılan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan şaşkınlık veren olay, bir işyerinin kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde otomobilin geri manevra yaparak gelmesi ve kepçenin otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olması, bu esnada da otomobil sürücüsünün aracından dışarıya çıkması yer alıyor.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu
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