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Ordu'da korkunç olay! Otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.07.2019 02:56 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Ordu'da korkunç olay! Otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti!

Edinilen bilgiye göre Fatsa’dan Ünye istikametine gelmekte olan Altun K. idaresindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki 52 KF 001 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada ölen Ayşe Uysal'ın eşi Kadir Uysal olay yerine gelerek eşinin cansız bedeni karşısında sinir krizi geçirdi. Acılı eş çocuklarına ise kazayı telefonla haber verdi.

ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Kaza haberini alır almaz olay yerine elen ölenlerin yakınlarını çevredekiler zor sakinleştirdi. Polislerinde sinirlenen yakınlarının oluşturduğu arbedeye müdahale ettiği kazada ölen Ayşe Uysal'ın ise yazları Ünye'de kaldığı öğrenildi.

Kaza sonrası Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerine incelemesinin ardından ölenler Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Efe Uysal ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise Samsun'a sevk edildi. Önce yayalara, ardından başka bir otomobile çarparak duran otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve jandarma kuvvetleri kaçan sürücüyü arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonunda kaçan sürücü Altun K. yakalanarak emniyet müdürlüğüne getirildi.

Kaza sonrası Ünye Devlet Sahil yolu bir saat süreli olarak trafiğe kapatılırken, trafik akışı şehir içinden başka yoldan verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Ünye trafik kazası

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