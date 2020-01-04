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  4. Ordu'da "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi

Ordu'da "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ordu'da "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi

Ordu'da, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda şenlik organize edildi.

Ordu Üniversitesi tarafından, Kabadüz ilçesine bağlı yayladaki Çambaşı Kayak Merkezinde düzenlenen Çambaşı Kar Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kayak ve kızak yapmanın keyfini çıkaran katılımcılar, telesiyejle doğal güzellikleri seyretti.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve protokol mensupları ile kar üzerinde horon tepti.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun tutkuyla bağlanılacak bir şehir olduğunu belirterek, "Ordu, mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir şehir, buna beyazı da eklersek ayrı bir sevda olur herhalde. O yüzden, Ordu'nun geleceğinin parlak olduğuna çok inanıyorum. Bu parlak geleceği de hep beraber inşa edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Şehirlerin gelişmesinde üniversitelerin önemine işaret eden Yavuz, "Bugün Eskişehir'i, Eskişehir yapan üniversitelerdir. Ordu'muzun da aynı anlayışla hareket etmesi en büyük dileğimiz. Bu şehir sizlerle güzelleşecek, her zaman yanınızda olmaya özen gösterdiğimi belirtmek isterim." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise üniversitenin enerjik öğrencileri ve öğretim üyeleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin eğlenerek yorgunluklarını gidermesini isteyen Güler, "Çok başarılı bir şekilde ülkemize, dünyaya hizmet edelim. Sizler Ordu'muzun elçilerisiniz. Burada güzel anılar toplayın ve gittiğiniz yerlerde Ordu elçisi olarak bu güzel anılarınızı anlatın. Sizlerle daha güzel şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Güler, Çambaşı Yaylası'nın, dünyanın en güzel çekim merkezlerinden biri olacağının altını çizerek, Ordu'nun 12 ay, dört mevsim yaşanacak bir şehir olacağını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan da öğrencilerin bu kentte olmaktan, Ordu Üniversitesinde okumaktan mutlu olmaları için gayret gösterdiklerini aktardı.

Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çambaşı Yaylası Kar Şenliği ordu Ordu Üniversitesi Vali Seddar Yavuz

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