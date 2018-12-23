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Orgaize İşler 2: Sazan Sarmalı ertelendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği pek çok ünlü oyuncunun başrolünde olduğu "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminin vizyon tarihi ertelendi...

Orgaize İşler 2: Sazan Sarmalı ertelendi

1 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen aksiyon komedi filmi "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminin vizyon tarihi ertelendi.

Medyatava'nın edindiği bilgiye göre; gösterim tarihinin ertelenme nedeni ise sinema salonu işletmecileriyle sürdürülen "Filmin Gösterim Sözleşmesi"ne bağlı müzakerelerin devam etmesi.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmin yeni vizyon tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor...

Senarist ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Erdoğan'ın yanı sıra; Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor...

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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ

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