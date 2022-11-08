Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede ve ne zaman çekildi?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikayesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film, 1 Şubat'ta vizyona girmiştir. 15 Şubat'tan itibaren internet dizi platformu olan Netflix'te yayınlanmaya başlamıştır.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)

Safa Sarı (Naim)

Hamza Yazıcı (Muko)

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Oganize İşler Sazan Sarmalı çekimleri 2018 yılında İstanbul'da yapılmıştır. Film İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir.



