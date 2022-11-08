Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede ve ne zaman çekildi?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede ve ne zaman çekildi?

08.11.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmin başrolünde yer alan Yılmaz Erdoğan, filmin yönetmenliğini de üstlenmektedir. Bu akşam Star Tv'de yayınlanacak olan aksiyon ve komedi türlerini içeren film Organize İşler Sazan Sarmalı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede ve ne zaman çekildi?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikayesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film, 1 Şubat'ta vizyona girmiştir. 15 Şubat'tan itibaren internet dizi platformu olan Netflix'te yayınlanmaya başlamıştır.

Organize-İşler-Sazan-Sarmalı

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman ve nerede çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)

Safa Sarı (Naim)

Hamza Yazıcı (Muko)

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Oganize İşler Sazan Sarmalı çekimleri 2018 yılında İstanbul'da yapılmıştır. Film İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendiİşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendi
Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”
Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...
Anahtar Kelimeler:
Star TV Yılmaz Erdoğan Ata Demirer Atakan Çelik Bensu Soral Ersin Korkut Ezgi Mola Rıza Kocaoğlu Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi Safa Sarı organize işler 2 organize işler 2: sazan sarmalı

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece kulübünün tuvaletinde sevişirken yakalandılar!

Gece kulübünün tuvaletinde sevişirken yakalandılar!

Dikkat çeken kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramadı!

Dikkat çeken kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramadı!

Cezasını kendisi kesti! Oğluna ‘şişman’ denilince dayanamadı

Cezasını kendisi kesti! Oğluna ‘şişman’ denilince dayanamadı

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.