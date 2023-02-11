Orhan Aydın'dan acı haber! Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Orhan Aydın, yaşanan depremin ardından Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın'a ve eski eşi Elif Torun Öneren'e ulaşamadığını açıklamıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Orhan Aydın’ın Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” dedi. Yapılan çalışmalara rağmen Eylem Şakah Aydın'ın cansız bedeni bu sabah enkaz altından çıkartıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından, "Tiyatrocu Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın, depremin altıncı gününün sabahında enkazda vefat etmiş halde bulundu" yazarak acı haberi duyurdu.



Orhan Aydın kızının kurtarılması için Twitter hesabı üzerinden yardım istemişti.

"Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış.. Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır."

