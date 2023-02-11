MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orhan Aydın'dan acı haber! Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Orhan Aydın'dan acı haber! Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

11.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Orhan Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşananlarda kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu açıklamıştı. Uzun süre boyunca kızına ve eski eşine ulaşmak için yardım bekleyen Aydın eski eşinin enkaz altından çıkarıldığını söylemişti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Orhan Aydın'ın Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Orhan Aydın'dan acı haber! Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Orhan Aydın, yaşanan depremin ardından Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın'a ve eski eşi Elif Torun Öneren'e ulaşamadığını açıklamıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Orhan Aydın’ın Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” dedi. Yapılan çalışmalara rağmen Eylem Şakah Aydın'ın cansız bedeni bu sabah enkaz altından çıkartıldı.

Ekran görüntüsü 2023-02-11 084919

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından, "Tiyatrocu Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın, depremin altıncı gününün sabahında enkazda vefat etmiş halde bulundu" yazarak acı haberi duyurdu.

Ekran görüntüsü 2023-02-11 084140
Orhan Aydın kızının kurtarılması için Twitter hesabı üzerinden yardım istemişti.
"Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış.. Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü dizide oynamıştı! Rol arkadaşı acı haberi duyurduÜnlü dizide oynamıştı! Rol arkadaşı acı haberi duyurdu
Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."
'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı!'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Orhan Aydın Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

Bir anda etrafı kapladı! Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir anda etrafı kapladı! Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

'Dönüşte istifasını isteyeceğim'

'Dönüşte istifasını isteyeceğim'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.