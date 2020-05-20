MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orhan Gencebay, 19 Mayıs'ta pencereden İstiklal Marşı okudu

Orhan Gencebay, 19 Mayıs'ta pencereden İstiklal Marşı okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 02:34 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Orhan Gencebay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Orhan Gencebay, 19 Mayıs'ta pencereden İstiklal Marşı okudu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu. Sarıyer'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay da saat 19.19'da evinin penceresinden İstiklal Marşı okudu. Orhan Gencebay İstiklal Marşı okumayı bitirdikten sonra evinin penceresinde asılı olan Türk bayrağını öptü.

orhan 2

Orhan Gencebay "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en büyük adımı atıldı. Samsun'da benim doğduğum yerde, Mustafa Kemal Atatürk bu büyük adımı arkadaşları ile birlikte attı. Büyük gurur duyuyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Survivor'da yeni dönem başlıyor! Sürpriz değişikliklerSurvivor'da yeni dönem başlıyor! Sürpriz değişiklikler
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü şarkıcı Kıraç gençlerle 19 Mayıs klibi çekti

Ünlü şarkıcı Kıraç gençlerle 19 Mayıs klibi çekti

Survivor'da hedef dünya rekorunu kırmak! Acun Ilıcalı: Ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını yapacak!

Survivor'da dünya rekoru denemesi yapılacak!

Survivor'da çeyrek final nasıl olacak! Survivor'da karışık takımlar ve bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?

Survivor'da yeni dönem başlıyor! İşte sürpriz değişiklikler

Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı: Survivor ödül oyunu canlı yayınlanacak ve seyirciler de yarışacak!

Acun büyük sürprizi açıkladı: 14 yıllık Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak

Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı'yı şaşırtan eleme adayları! İşte Survivor 2020'de elenen eden yarışmacı ve sms sıralaması

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor Mert kimdir? Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Survivor Mert kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.