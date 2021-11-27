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Orhan Gencebay’dan çarpıcı dolar yorumu: 70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey

27.11.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefonla bağlandığı canlı yayında döviz kurlarının artışından bahseden Orhan Gencebay, "Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil" dedi.

Orhan Gencebay’dan çarpıcı dolar yorumu: 70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programına telefonla bağlanarak dövizdeki hareketlilik hakkında konuştu. Bu konunun abartıldığını düşünene Gencebay, yıllar önce yaşanan ekonomik sıkıntıları örnek gösterdi.

"ART NİYET VE BİLİNÇSİZLİK VAR"

Gencebay, canlı yayında ekonomiyle ilgili şunları söyledi: "Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Yani yüzde 100 çıktı."

"YABANCILARIN PROJELERİ İÇİN KASITLI ÇIKARILDI"

"Bu, bana göre kasıtlı çıkarıldı. Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı."

"70-90'LI YILLARDAKİ SIKINTILARIN YANINDA BU HİÇBİR ŞEY"

"Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu."

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