Orhan Gencebay'dan flaş Arif Sağ ve Yavuz Bingöl açıklaması

Orhan Gencebay, Posta’ya verdiği röportajda ilginç açıklamalarlarda bulundu. MESAM’la ilgili süreçten bahseden Gencebay, Yavuz Bingöl'ü de korudu. İşte o röportajdan satır başları: Önce Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) başkanlığından istifanız ardından Arif Sağ ile yaşadığınız büyük polemik derken Mesam’a kayyum atandı. Bu gelişmede en çok sizin payınız olduğu söyleniyor... Her şeyden önce şunu söyleyeyim: Bir daha MESAM’ın adını dahi duymak istemiyorum. Hayretler içindeyim. Bu röportajdan sonra kimse, hiç kimse bu konuyla ilgili aramasın. Son kez konuşuyorum. Sanat için, sanatçı için çabalamaktan başka bir niyetim yoktu. Ama o kadar yalan yanlış şeyler yazıldı, korkunç şeyler söylendi ki…. Şoklar içindeyim. O zaman siz doğrusunu anlatın. Şunları herkes bilmeli: 1) MESAM’ın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. 2) MESAM ne mezhepsel ne de etnik bir kurum katiyen değildir. 3) MESAM, Orhan Gencebay’la Arif Sağ’ın konusu hiç değildir. Bu olayı basit bir magazin olayına kimse indirgeyemez. 4) MESAM kimsenin babasının malı da değildir.

KAYYUMU BEN DEĞİL DEVLET ATADI Devlet böyle bir karar verdiyse devlete karşı gelmek olur mu? Peki, MESAM nedir ve kimindir? Müzik eserleri üreten 9 bin 600 üyenin sahibi olduğu bir hizmet birimidir. Müzik eserleri sahiplerinin maddi ve manevi haklarını arayıp bulur ve hak sahiplerine teslim eder. 5846 nolu fikir ve sanat eserleri yasasının emriyle kurulmuş telif hakları meslek birliğidir. 30 sene evvel Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal’ın talimatlarıyla kurulmuştur. Siz de MESAM’ın kurucularındansınız... Evet, gayemiz Türk müziğinin yaşaması ve gelişmesiydi. Türk sanatçısının yaşaması ve gelişmesi hakların maddi, manevi alınmasına bağlıdır. Siz MESAM’dan tam olarak neden ayrıldınız? Yönetimde çoğunluğu ele geçiren yönetim kurulu üyeleri her şeyi kendi bildikleri gibi bencilce ve art niyetle yönetmeye kalkınca yönetim kurulunda kalmamız mümkün değildi. Bu nedenle istifalarımızı verdik. İstifanız sonrası tam bir kızılca kıyamet koptu. Ve MESAM’a kayyum atandı. Yavuz Bingöl’ün isminin geçmesi sonra reddetmesi de olay oldu. Yavuz Bingöl ismini de sizin önerdiğiniz söylendi.



Bu çok ayıp bir iddia. Kayyumu ben değil devlet atadı. Bakanlığımız geçici bir yönetim atamayı uygun görmüş. Recep Elgül ve Fuat Güner’in kurula seçilmesinde de yanlış bir şey yok. Onlar eski yönetim kurulu üyeleri. Yasada ve kurallarda onların kayyum olarak görev yapmasıyla ilgili engelleyici hiçbir hüküm yok. Aksine MESAM’ı hiç bilmeyen kurumlardan atananlardan olsaydı her şey daha da zorlaşabilirdi. Gaye MESAM’ın daha iyi olması olduğuna göre bilen kişilerin bu görevi yapması daha doğrudur.

“ASLA ERDOĞAN’A KİMSEYİ ŞİKÂYET ETMEDİM” Erdoğan’ın doğum gününe özellikle MESAM’da olanları şikayet etmek için gitmişsiniz. Ve kayyum atanmasında sizin rolünüz varmış. Bu doğru mu? Yuh diyorum, asla Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim. Kafalarına göre konuşuyorlar. Bu nasıl bir art niyettir? Çok ayıp, çok saygısızca. Biz sadece Erdoğan’ın değil, Bülent Ecevit’in de Turgut Özal’ın da doğum gününe gittik. Erdoğan’ın doğum günü özel bir gündür. Ben Tayyip Bey’i 40 yıldır tanırım. Tanıdığım dostlarımın davetlerine gitmeyecek miyim? İktidar yanlısı söylemler iftiradır. Birilerinin art niyetidir. Erdoğan’ın işi gücü yok MESAM’la mı uğraşacak. Şuursuzca iddialar. “YAVUZ BİNGÖL NEDEN LİNÇ EDİLİYOR ANLAMIYORUM” Arif Sağ yerine Yavuz Bingöl’ün ismi geçince ‘iktidar yanlısı’ denilerek çok eleştirildi. Sizin görüşünüz ne? MESAM siyasi bir kurum mu ki? Ayrıca Yavuz Bingöl de siyasetçi değil halkın çok sevdiği değerli bir sanatçıdır, iyi bir müzisyendir. Nasıl bir sakınca olurdu ki? Neden insanlar görüşlerini söylüyor diye bu kadar tefe konuyor anlayamıyorum. Bunu söyleyenler bir de baskıdan dem vuruyor. Hani düşünce özgürlüğü? Yavuz düşüncelerini açıkladığı için neden linç ediliyor anlamak da güçlük çekiyorum ve tekrar söylüyorum; MESAM’ın siyasetle hiçbir ilgisi yok. MESAM yaşamalı ki sanat yaşasın.