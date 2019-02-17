Orhan Gencebay domuz gribi oldu

Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'nin geçtiğimiz günlerde domuz gribine yakalandığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialardan sonra Emre, bir açıklama yaptı.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Sevim Emre önce ki gün Etiler’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı.

Hastalık hakkında konuşan Emre, “Ben grip olmuşum. Orhan ise 4 kez kan tahlili yaptırdı. 4’ünde de domuz gribi çıktı. Bir haftadır hastanede tedavi görüyordu. Şuan durumu iyi, bir sıkıntısı yok” dedi.

