Orhan Gencebay: İftira, kesinlikle inanmasınlar

Usta sanatçı Orhan Gencebay hakkındaki iddialara yanıt vererek, Afrin’deki Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi. Küçükçekmece Belediyesi Hayat Dergisi’ne verdiği röportajda sınıra giderek Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik'e moral veren sanatçıların haksız yere eleştirildiğini belirten Gencebay, kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidemediğini söyledi. Usta sanatçı, hakkındaki diğer iddialar hakında ise "iftira, kesinlikle inanmasınlar" dedi. "MUHELEFET DE GİDEREK ASKERE DESTEK VERMELİ" Kalp ritmi rahatsızlığından dolayı uçağa binemediğini kaydeden Gencebay, "Afrin bizim hayati konularımızdan bir tanesidir. Buna devletimiz karar vermiştir, vatanımız için müdahale gerekmiştir ve yapmıştır. Daha da gereken yapılacaktır. Bunların hepsi vatanımızı korumak ve adaleti yerine getirmek için yapılan hareketlerdir. Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Vatanımıza, aslanlarımıza sahip çıkacağız. Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. Belki muhalefet de gidiyordur bilemiyorum. Burada söylenen sözler eleştiriler son derece yanlıştır, kabul etmiyorum. Birileri başka yere getirmek istiyor konuyu diye düşünüyorum. Süleyman Demirel’in dediği gibi; Gizli bir el bizi karıştırmaya çalışıyor. Oysa ki bizler bir bütün olduğumuz zaman her şeyin üstesinden öyle kolay geliriz ki. Ancak ne olursa olsun biz bir bütünüz" diye konuştu.

"KENDİNİZİ KORYUN GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM" Konuşma sırasında duygulanan Orhan Gencebay Afrin’de görev yapan Türk askerlerine şu mesajı yolladı:

"Kendinizi koruyun gözünüzü seveyim. Sizleri çok seviyoruz. Vatanımız için hayatınızı dahi vermek üzere oradasınız. Allah razı olsun. Biz de aynı gönüldeyiz, aynı duyarlılıktayız. Şu anda sizler bu görevi yapıyorsunuz Allah sizden razı olsun. Sizler bizim canlarımız, kanlarımız, yavrularımızsınız. Kendinize iyi bakın." Orhan Gencebay askerler için bağlama da çaldı. "MESAM YARI DEVLET KURULUŞUDUR" Orhan Gencebay MESAM’la alakalı hakkında çıkan iddialar için ise "MESAM öncelikle bir hizmet birimidir. Yasayla kurulmuştur ve Bakanlığımıza tabidir; onun denetimindedir. MESAM yarı devlet kuruluşudur bir yerde. Ama herkes bunu sıradan bir cemiyet, dernek gibi düşünüyor. Kültür Bakanımız uygun görürse yeni yönetim de atar kapatır da. Tabii ki kapatması söz konusu değil. Ama bunu herkesin bilmesi lazım. Bu konu tamamen MESAM’ın iyi yönetilmesiyle alakalıdır. Bu görev iyi yapılırsa ancak sanatçıların maddi ve manevi hakları alınır. Burada bunun varlığı eksik. Ben eksikleri söylediğim için patırtı oldu. MESAM’a kayyum değil, geçici yönetim atandı. Bakanlığımız MESAM daha iyi olsun diye çalışmaktadır" dedi.