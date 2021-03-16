Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Orhan Gencebay'ın şarkıları

Orhan Gencebay gündemde en çok araştırılan kişilerden biri oldu. 76 yaşındaki şarkıcı Gencebay, müzik kariyerine pek çok albüm ve ödül sığdırdı. Sosyal medyada da çok konuşulan Orhan Gencebay hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de Orhan Gencebay nerelidir? oldu. İşte, ünlü şarkıcı hakkında merak edilenler...

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944 yılında Samsun’da doğmuştur. Müzik hayatına henüz 6 yaşındayken mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşına geldiğinde bağlama ve Türk Halk Müziği eğitimi alan Gencebay ilk beste çalışmasını 10 yaşında yaptı.

13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başlayan ünlü şarkıcı Gencebay, THM cemiyetlerinde bağlama çalmaya başladı. 14 yaşında ilk profesyonel bestesi “Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin”i yapan Orhan Gencebay müziğin pek çok alanı ile ilgilieniyordu.

1964 yılında TRT Ankara radyosu sınavını başarı ile geçen Gencebay, sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesi ile iptal edilmesinin ardından askerlik için İstanbul Heybeliada’ya gitti. Askerde de müzik kariyerine ara vermeyen ünlü şarkıcı 1966 yılında tekrar TRT İstanbul Radyosu sınavına girdi ve kazandı.