Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!

Etilerde bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"

Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

"AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM"

Öte yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

