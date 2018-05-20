MAGAZİN

Orhan Gencebay reklam filminden ne kadar kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

Orhan Gencebay'ın deodorant reklam filminden aldığı ücret ortaya çıktı

Orhan Gencebay reklam filminden ne kadar kazandı?

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için kamera karşısına geçti. Gencebay, reklamda bir otobüse biniyor ve otobüste bulunan ve sıcaktan terleyen insanlara tavsiyeler veriyor.

Orhan Gencebay'ın deodorant reklam filminden aldığı ücreti Posta'dan Suna Akyıldız yazdı.

Bir kozmetik markasının yüzü olan, çekimler için halk otobüsüne bile binen Orhan Gencebay dedikoduya göre; bu mis gibi tanıtım karşılığında 2 milyon lira kazandı.

Orhan Gencebay reklam için ‘Batsın Bu Dünya’ adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi.


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