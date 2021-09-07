Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe’nin oğulları, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde birlikte rol alıyor

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu’nun paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde sürpriz bir tesadüf olduğu ortaya çıktı. TRT 1’in iddialı dönem dizisinde iki usta isim İzzet Altınmeşe ve Orhan Gencebay’ın oğulları da rol alıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe ile Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay buluştu.

Gökhan Gencebay dizide Bülbül, Ali Murat Altunmeşe de Golem karakterine hayat veriyor.

Öte yandan dizinin ilk yayın günü olan 16 Eylül’de Gökhan Gencebay’ın düğününün de olacağı öğrenildi.

