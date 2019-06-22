Orijinal Devil May Cry’ın Switch’e gelişi kesinleşti

2001 yılında Capcom tarafından geliştirilen oyun, PlayStation 2 platformunda piyasaya çıkmıştı. Aradan geçen 18 yıldan sonra tekrar Dante’nin maceralarına dalacağız. Hideki Kamiya’nın yarattığı seri, 2013 yılında tam 13 milyon kopya satmıştı.

Mayıs ayında duyurulan oyunun son açıklamalara göre 25 Haziran tarihinde çıkış yapacağı söyleniyor. 2018 kışının sonlarında PC, PS4 ve Xbox One’da yayınlanan tüm Devil May Cry HD Koleksiyonu olmasa da, en azından Dante farklı bir kapasiteye erişecek. Switch için oyun duyurulduğunda Capcom, eklemelerle ilgili yenilik olmadığını söyledi.

Oyuna Nintendo eShop üzerinden 19.99 dolar’a sahip olabilirsiniz. Ayrıca konsolunuzda 9.2 GB’lık yer olduğundan da emin olun.

25 Haziran tarihinde oyun, hem Kuzey Amerika hem de Avrupa çıkışını yapacak.

Orijinal Devil May Cry, Switch’e Geliyor

