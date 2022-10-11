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Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığı yakalamanın sırrı o malzemede! Fırında patates kızartması tarifi

11.10.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates kızartması sevmeyen yoktur. Patates kızartmasının zararları ile ilgili son yıllarda ortaya çıkan gerçeklerden sonra sevenleri yeni yöntemler aramaya başladı. Patates kızartması yapmak için ilk başlarda fırınlar kullanılsa da son zamanlarda airfryer fritöz modelleri tercih edilmeye başlandı. Bol yağda kızartmadan ama aynı tadı verebilmek için bilmeniz gereken bir yöntem var.

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığı yakalamanın sırrı o malzemede! Fırında patates kızartması tarifi

Patates kızartması, pişirmesi saatler sürebilen hafta sonu yemeklerinin bir parçasıdır. Çıtır çıtır, altın sarısı ve lezzetli kızartmalar elde etmenin birçok adımı vardır. Yağda kızartmak yerine airfryer fritöz veya fırında da patates kızartabilirsiniz.

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FIRINDA PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

  1. Patatesleri soyun

  2. Patatesleri çok büyük olmayacak şekilde eşit büyüklükte parçalar halinde kesin. Unutmayın, ne kadar büyüklerse, pişirmeleri o kadar uzun sürer.

  3. Soğuk, tuzlu su içeren bir tencereye koyun ve ocakta yaklaşık beş dakika kaynatın.

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  1. Patatesi bıçakla kontrol edin. Kenarları beyazlaşıp kabarmaya başladığında sudan süzün.

  2. Buharı geçene kadar bekletin.

  3. Patatesleri muntazam şekilde dizin üzerine hafif un serpin.

  4. Bu sırada fırını veya airfryer fritözü önceden ısıtın.

  5. Fırında yapacaksanız tepsiye çok az yağ sürün. Tek bir kat patates olduğundan ve hiçbirinin üst üste oturmadığından emin olun.

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  1. Airfryer’de pişirecekseniz kızartma modunu seçin ve sıcaklığı 200 santigrat dereceye ayarlayın. Zamanlayıcıyı 25 dakikaya ayarlayın.

  2. Fırında ise 200 santigrat derecede 35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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