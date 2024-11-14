Orkun Kökçü'den yıllar sonra Beşiktaş itirafı! ''1 milyon doları çok gördüler''

Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, TRT Spor'a Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

''İLK GELDİĞİMDE ZORLUKLAR YAŞADIM''

Benfica'ya ilk imza attığı zamanlarda alışma problemleri yaşadığını aktaran Orkun Kökçü, "Portekiz’e ilk geldiğimde bazı zorluklar yaşadım. 22 yaşında Portekiz’e geldim ve o yaşa kadar ailemle birlikte yaşıyordum. Yemek yapma, temizlik gibi konularda zorlandım; ancak sağ olsun annem ve babam, her hafta beni ziyaret etmeye çalışarak destek oldular. Şimdi ise, 15 ayın sonunda buraya tamamen alıştığımı söyleyebilirim." dedi.

''BÜYÜK KULÜPLERLE CİDDİ GÖRÜŞMELER YAPTIK''

Arne Slot ile birlikte gösterdiği performansla birçok dev kulübün ilgisini çektiğini vurgulayan Kökçü, "Eski hocam Arne Slot göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımda büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, Konferans Ligi’nde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6’da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti." ifadelerini kullandı.

BENFICA'YA GİTME SEBEBİ

Neden Benfica'yı seçtiğini açıklayan milli yıldız, "Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica’nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere’de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica’ya gitme kararı aldım." sözlerini sarf etti.

''DİKİNE OYNAMAYI VAN PERSIE ÖĞRETTİ''

Dikine oynamayı Hollandalı yıldız Robin Van Persie'den öğrendiğini söyleyen Kökçü, "Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti." şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında ise Kökçü, "Kerem Aktürkoğlu'nun benfica'ya transfer olması benim için de çok iyi oldu. Performansımı etkilediğini düşünüyorum. Kerem alışma sürecini çok çabuk atlattı. Breber daha iyi işler oraya koyup daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

''BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ''

Beşiktaş'a transferinin 1 milyon doları çok gördükleri için gerçekleşmediğini söyleyen 23 yaşındaki orta saha, "Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.