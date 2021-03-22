Orlando Bloom: Katy Perry ile cinsel hayatımız zayıfladı

İngiliz oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Daisy Dove'u kucağına alarak ikinci kez babalık duygusunu yaşamıştı. Şarkıcı Katy Perry ile beş yıldır aşk yaşayan Bloom, bebekleri dünyaya geldikten sonra değişen yaşamlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Guardian gazetesine günlerinin nasıl geçtiğini anlatan 44 yaşındaki oyuncu, "6.30’da uyanıyorum. Kızım Daisy’yi kontrol edip, 20 dakika meditasyon yapıyorum. Erken saatlerde elime telefon almıyorum. Evde pijamayla dolaşmak yasak. Hep özenliyim" dedi.
Orlando Bloom, ayrıca "Daisy doğduktan sonra doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" ifadelerini kullandı.
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