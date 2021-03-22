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Orlando Bloom: Katy Perry ile cinsel hayatımız zayıfladı

22.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü aktör Orlando Bloom ve şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Bebekleri dünyaya geldikten sonra değişen yaşamlarıyla ilgili konuşan Bloom, "Doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" dedi.

Orlando Bloom: Katy Perry ile cinsel hayatımız zayıfladı

İngiliz oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Daisy Dove'u kucağına alarak ikinci kez babalık duygusunu yaşamıştı. Şarkıcı Katy Perry ile beş yıldır aşk yaşayan Bloom, bebekleri dünyaya geldikten sonra değişen yaşamlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"EVDE PİJAMAYLA DOLAŞMAK YASAK"

Guardian gazetesine günlerinin nasıl geçtiğini anlatan 44 yaşındaki oyuncu, "6.30’da uyanıyorum. Kızım Daisy’yi kontrol edip, 20 dakika meditasyon yapıyorum. Erken saatlerde elime telefon almıyorum. Evde pijamayla dolaşmak yasak. Hep özenliyim" dedi.

"CİNSEL HAYATIMIZ ZAYIFLADI"

Orlando Bloom, ayrıca "Daisy doğduktan sonra doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Katy Perry
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