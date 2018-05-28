MAGAZİN

Orlando Bloom yine çıplak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Daha önce sevgilisiyle plajda çırılçıplak görüntülenen dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom rol için yine soyundu.

Orlando Bloom yine çıplak!

'Killer Joe in the West End' adlı tiyatro oyununda bir dedektifi oynayan Orlando Bloom, bir sahnede gerektiği için tüm kıyafetlerini çıkarıyor.

Ünlü oyuncunun bu ilk soyunuşu değil.

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Bloom, iki yıl önce sevgilisi Katy Perry ile çıktığı tatilde çıplak halde görüntülenmişti.

CAPTAİN BRITAIN OLMAK İSTİYOR

The Lord of the Rings ve Pirates of the Caribbean serileriyle kariyerinde zirve yapan Orlando Bloom çizgi roman dünyasına giriş yapmak istiyor. BBC Radio 2’ye konuşan başarılı aktör, Marvel Sinematik Evreni’nde Captain Britain’ı oynamak istediğini söyledi.

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