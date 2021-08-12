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Orman yangınlarına dikkat çekmek için motosikletine ağaç dikti! İsimlerini Bodrum ve Marmaris koydu

12.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç tasarımlı motosikletine, 2 tane minyatür ağaç dikti. Görenlerin hayran kaldığı motosikletin sahibi Erkan Bostancı diktiği ağaçların isimlerini Bodrum ve Marmaris koydu.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için motosikletine ağaç dikti! İsimlerini Bodrum ve Marmaris koydu

2007 yılından itibaren motosiklet tasarımı ve dizaynı üzerine çalıştığını ifade eden Bostancı, “Normal hali de budur bu motorun ama dışına deri düşünün. Ben de deri olarak tasarlayıp yaptım. Bize özel olsun, bizi hatırlatsın, insanlarda kalıcı bir şey olsun diye yaptık” diye konuştu.

Minyatür ağaçları, orman yangınları için bir tema olması açısından motoruna eklediğini belirten Bostancı, “Normalde böyle bir araçta absürt kaçıyor ama onun anlamı yanlış hatırlamıyorsam 180 bin adet büyüklüğünde bir futbol sahası büyüklüğünde bir alan yok oldu ülkemizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri. Ağaçlar çok önemli şeyler. Bunlara bir enstantane oluşsun bir tema oluşturalım diye yaptım. Onlar minyatür Japon ağaçları, onları büyüteceğim. Daha önceki görselinde çiçek vardı. Bu orman yangını mevzusundan sonra da bir ağaç teması yapıyım dedim. Ben nereye gidersem onlar da benimle gezecek” şeklinde konuştu.

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İSİMLERİ BODRUM VE MARMARİS

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Ağaçlara Bodrum ve Marmaris isminin konabileceğini söyleyen Bostancı, "Onu artık insanlar nasıl değerlendirirse öyle yapsınlar. Sonuçta bir kıyım oldu, ülkeye zarar veren bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

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Motosikletine yangın tüpü de ekleyen Bostancı, "Allah kimsenin başına vermesin de kendi aracımız için de yolda bir mağdur durum olursa diye. 4'er kilogramlık yanlış hatırlamıyorsam 2 tane yangın tüpümüz var. Benim ihtiyacım olur ya da birisi bir yere sigara atmıştır, yol üstünde bir duman görürüz. Böyle şeyler için bulunduruyorum yanımda” açıklamasında bulundu.

KAPAK ORMAN YANGINI

Motosikletin tasarımına yeni figürler de ekleyeceğini söyleyen Bostancı, "Minyatür hayvanlar aldım. Daha farklı bir tema oluşsun diye. Çok da uygun olmuyor bir araç olduğu için. Onları bir yanmış havasıyla bir enstantane oluşturacaktım. Minyatür bir ev, ağaç dokusuyla birlikte farklı bir şey yapacaktım. Buraya kadar şimdi böyle kaldı” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum Marmaris
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