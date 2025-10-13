Ormandan topladığı mantarlar hayatının sonu oldu!

Kavacık Mahallesi’nde dün bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman, saat 12.30 sıralarında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ertuğrul Salman’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman için bugün Nazilli ilçesinde Gül Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salman’ın ailesi ve yakınları ile Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı. Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kırsal Arslanlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)