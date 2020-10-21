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Orta Karadeniz'de Kovid-19 denetimi

SİNOP HABERLERİ  | 21.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz'de Kovid-19 denetimi

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum, Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Samsun'da organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere, toplu işçi çalıştırılan fabrika ve işletme gibi yerler ile personel servisleri denetlendi.

- Sinop

Sinop'un Boyabat ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve diğer ilgililerin katıldığı denetimde, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının en kısa sürede bertaraf edilebilmesi için devlet ve vatandaş iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

- Tokat

Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarında yaptıkları denetimde sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

- Kastamonu

Kastamonu'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerince organize sanayi bölgesi başta olmak üzere toplu işçi çalıştıran fabrika ve işletme gibi yerler ile personel servislerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Çankırı

Çankırı'da Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar ile kentteki diğer fabrikalar ve işletmelerde AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

- Amasya

Amasya'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kent merkezinde polis ekipleri tarafından vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların maske takmalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Ayrıca ekip araçlarından da salgın tedbirlerine uyulması yönünde anons yapıldı.

Öte yandan, Yavuz Selim Meydanı'nda zabıta ve trafik polis ekiplerinin katılımıyla toplu taşıma araçları denetlendi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken toplu taşıma aracı kullanan vatandaşların da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

- Çorum

Çorum Organize Sanayi Bölgesi ve Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki fabrikalar polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde işletmeler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde incelendi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler, işletme yöneticilerine bildirildi.

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