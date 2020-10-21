Orta Karadeniz'de Kovid-19 denetimi

Kaymakam Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının en kısa sürede bertaraf edilebilmesi için devlet ve vatandaş iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Boyabat Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve diğer ilgililerin katıldığı denetimde, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Samsun'da organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere, toplu işçi çalıştırılan fabrika ve işletme gibi yerler ile personel servisleri denetlendi.

- Kastamonu

Kastamonu'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerince organize sanayi bölgesi başta olmak üzere toplu işçi çalıştıran fabrika ve işletme gibi yerler ile personel servislerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Çankırı

Çankırı'da Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar ile kentteki diğer fabrikalar ve işletmelerde AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

- Amasya

Amasya'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kent merkezinde polis ekipleri tarafından vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların maske takmalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Ayrıca ekip araçlarından da salgın tedbirlerine uyulması yönünde anons yapıldı.