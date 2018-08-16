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Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

Çin'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatına (CIA) çalışan 30 muhbirin infaz edildiği ileri sürüldü. ABD menşeli dış politika dergisi Foreign Policy'e konuşan kaynaklar, 30 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi

ABD menşeli dış politika dergisi Foreign Policy'de yer alan haberde, bazıları eski bazıları da halihazırda görevde olduğu ifade edilen 5 CIA yetkilisinin açıklamalarına yer verildi. Buna göre, CIA'in Çin'de 2010 yılına kadar iyi çalışan muhbir ağının çöktüğü bildirildi.

Dergiye konuşan kaynaklar, geçen yıl New York Times gazetesinin Çin'de 2010-2012 yılları arasında tespit edilen CIA'ye çalışan 12 kişinin infaz edilmesi haberinde sayının eksik olduğunu savunarak 30 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

HAFİFE ALINDI

Kaynaklar, CIA'in Çin'de özel iletişim sistemi kullandığını, bu dönemde CIA çalışanlarının kendilerini dokunulmaz, yenilmez hissettiklerini ve Çin'in bu sisteme sızabilme gücünü hafife aldığını öne sürdü.

2010 yılının sonlarına doğru sistemin bozulmaya başlamasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten kaynaklar, bunun en büyük nedeninin CIA içine sızmış, Çin'e bilgi taşıyan bir köstebeğin olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bu köstebeğin eski CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee olduğu iddia ediliyor.

CEVAP VERMEDİ

ABD'nin Lee hakkında açtığı davada, Çin hükümetinin Lee'ye yüz binlerce dolar ödediği ileri sürülüyor.

Kaynaklar, CIA'in, son dönemde Çin'deki kalan unsurlarına ülkeden kaçabilmeleri için yüklü miktarda para dağıttığı iddiasında bulundu.

Dergideki haberde CIA, FBI ve Ulusal Güvenlik Ajansı bu konu hakkında yorum yapmazken, Çin'in Washington Büyükelçiliği de soruları yanıtlamadı.

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ABD çin CIA 30 CIA ajanı infaz edildi Foreign Policy

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