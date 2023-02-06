Ortalık bir anda karıştı! Engelli oğluna yer vermeyen yolcuyu tekme tokat dövdü... Diğer yolcular zorlukla ayırdı

Brezilya'nın Sao Paulo-Congonhas havaalanına gitmek üzere Salvador de Bahia uluslararası havaalanından kalkan uçak bir anda karıştı. Onlarca yolcunun arasında kalan iki kadın bir anda şiddetli bir tartışmaya tutuşunca o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı görenler büyük bir şaşkınlıkla o dakikaları izlerken kabin görevlileri ve yolcuların çabalarına rağmen iki kadının kavgası bir türlü sona ermedi.

15 KİŞİ KARIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde engelli oğlunun koltuk değiştirmesi için yolcuyla konuşan anneye yer verildi. Kadın yolcunun talebi reddetmesi üzerine anne bir anda onun üzerine atlayarak kavganın fitilini ateşledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İki kadın arasında başlayan tartışmaya sonrasında 15 yolcu daha dahil oldu. Uçağın güvenli bir şekilde havalimanına varmasından sonra yaralanan yolcular tedavi altına alındı.



