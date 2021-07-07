Ortalık fena karıştı! Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu'yla ilgili şok eden açıklama

Ünlü oyuncular Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu, 2019'un ağustos ayında romantik ilişkileri komik bir dille anlatan "Aynen Aynen" için bir araya geldi. Ancak Uraz Kaygılaroğlu çok kısa süre içinde projeden ayrıldı. Bu kararında "Sefirin Kızı" dizisi için aldığı teklifin etkili olduğu konuşuldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun yerine gelen isim ise Kerem Bürsin oldu. Değişen durumlar karşısında ne Uraz Kaygılaroğlu ne de Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya cephesinde bir dargınlık olmadı. Ama Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu, Netflix için çekilen "Erşan Kuneri" için tekrar bir araya gelince bir kriz (!) başladı.

"Siz birbirinize aşıksınız"

Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün sette Nilperi Şahinkaya'yla çektiği bir videoyu paylaşarak Kerem Bürsin'i etiketledi ve günün sonunda kazananın kendisi olduğunu söyledi.

Kerem Bürsin ise buna çok gülerek, "Nilperi benim Urazcığım!" dedi. Olaya son noktayı koyan ise Nilperi Şahinkaya oldu.

"Beyler beni kullanmayın. Aslında siz birbirinize aşıksınız." diyen ünlü oyuncu, herkesi çok güldürdü.

