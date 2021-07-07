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Ortalık fena karıştı! Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu'yla ilgili şok eden açıklama

07.07.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, "Aynen Aynen" dizisindeki rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu ve Kerem Bürsin arasında ufak bir krize (!) neden oldu. Nilperi Şahinkaya'nın kriz hakkındaki son paylaşımı ise herkesi çok güldürdü.

Ortalık fena karıştı! Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu'yla ilgili şok eden açıklama

Ünlü oyuncular Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu, 2019'un ağustos ayında romantik ilişkileri komik bir dille anlatan "Aynen Aynen" için bir araya geldi. Ancak Uraz Kaygılaroğlu çok kısa süre içinde projeden ayrıldı. Bu kararında "Sefirin Kızı" dizisi için aldığı teklifin etkili olduğu konuşuldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun yerine gelen isim ise Kerem Bürsin oldu. Değişen durumlar karşısında ne Uraz Kaygılaroğlu ne de Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya cephesinde bir dargınlık olmadı. Ama Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu, Netflix için çekilen "Erşan Kuneri" için tekrar bir araya gelince bir kriz (!) başladı.

"Siz birbirinize aşıksınız"

Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya Netflix

Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün sette Nilperi Şahinkaya'yla çektiği bir videoyu paylaşarak Kerem Bürsin'i etiketledi ve günün sonunda kazananın kendisi olduğunu söyledi.

Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya Uraz Kaygılaroğlu

Kerem Bürsin ise buna çok gülerek, "Nilperi benim Urazcığım!" dedi. Olaya son noktayı koyan ise Nilperi Şahinkaya oldu.

Kerem Bürsin Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya

"Beyler beni kullanmayın. Aslında siz birbirinize aşıksınız." diyen ünlü oyuncu, herkesi çok güldürdü.

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Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya Uraz Kaygılaroğlu
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