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  4. Ortaokulda kurulan müze, öğrencileri "tarih yolculuğuna" çıkarıyor

Ortaokulda kurulan müze, öğrencileri "tarih yolculuğuna" çıkarıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenci, öğretmen ve velilerin katkılarıyla kurulan müzede eskiden kullanılmış radyo, telefon, televizyon, tapu, dikiş ve teksir makinesi ile giysiler sergileniyor - Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu Müdürü Hayrettin Doğan: - "Teknoloji bu dönemin insanlarının hayatlarını kolaylaştırıyor, öğrenciler de bu eşyaları gördükleri için çok şaşırıyor"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda veli, öğrenci ve öğretmenlerin destekleriyle kurulan müzeyle geçmiş ile gelecek arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulun alt katında kurulan müzedeki birçok tarihi eşya öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Müze, öğrencilerin geçmişle olan bağlarının güçlendirilmesi amacıyla, iletişimde kullanılan eski radyo, telefon, televizyon gibi eşyaların yanı sıra antika değerindeki gaz lambası, halı gibi çok sayıda eşyaya ev sahipliği yapıyor.

Okul müdürü Hayrettin Doğan, AA muhabirine, Yenice'nin göç alan bir bölge olduğunu söyledi.

Velilerden, geldikleri yerlerde ninelerinin, dedelerinin kullandığı eşyaları müzeye getirmelerini istediklerini belirten Doğan, "Velilerimiz de evlerinde antika değerinde olan bu çok kıymetli eşyalarını, teknoloji bağımlılığının had safhada olduğu bu dönemin çocuklarıyla buluşturdu." dedi.

Doğan, birçok eski eşyayla okulda zengin bir müze oluşturduklarını anlattı.

Çevre okullardan öğrencilerin gruplar halinde gelerek müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten her eşyayı meraklı gözlerle, coşkulu bir şekilde inceliyorlar. Hayretler içinde kalıyorlar çünkü büyük dedelerinin, ninelerinin kullandıkları eşyaları görüyorlar. Teknoloji bu dönemin insanlarının hayatlarını kolaylaştırıyor, öğrenciler de bu eşyaları gördükleri için çok şaşırıyor. Müzemizde antika niteliğinde eski paralar, Osmanlı Türkçesi ile hazırlanmış tapular, eski dikiş makineleri, teknolojinin gelişimini evre evre anlatan iletişim cihazları, şu an fotokopi makinesinin yerini aldığı teksir makinesi, antika mutfak eşyaları gibi çok sayıda eserimiz var."

- "Öğrencilerimize tarih bilincini vermeye çalışıyoruz"

Doğan, müzede bulunan ve geçmişte kullanılan giysilerin de öğrencilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Çocukların bu giysiler sayesinde geçmişle bağ kurduklarını, müzeyi sahiplendiklerini ifade eden Doğan, "Müzemizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Geçmişimizden kopmayalım, geçmişini unutan bir millet, bir gençlik geleceğe güvenle bakamaz. Biz de istiyoruz ki geçmişle daima temasta olalım. Hem yaşam eşyalarıyla hem de zihniyet olarak tarihimizi bilelim istiyoruz. Bu konuda öğrencilerimize burada tarih bilincini vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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