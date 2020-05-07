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Örümcek Adam 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 20:30 | Son Güncelleme

Örümcek Adam 2 filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dünyaca ünlü çizgi roman klasiği Örümcek Adam'ın maceralarını anlatan serinin 2. filmi, vizyona girdiği tarihte büyük ilgiyle izlenmişti. Örümcek Adam olan Peter Parker'ın suçlularla mücadelesi amansız şekilde sürüyor. Peki Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan yapımda Peter Parker'ın sosyal hayatındaki başarısızlıklarıyla başlayan film kendisinin bir süper kahramana dönüşme hikayesini anlatırken büyük küçük demeden herkesi ekran başına kilitliyor.

Örümcek Adam, Marvel Comics tarafından yaratılmış bir çizgi karakterdir. Türkçeye Örümcek Adam olarak çevrilmiştir. Orijinal ismi Spider-Man olan kurgusal kahraman beyaz perdeye uyarlanmış ve oldukça başarılı olmuştur.

Örümcek Adam 2, Marvel Comics’in süper kahramanı Örümcek Adam'ı anlatan 2004 yapımı bir Sam Raimi filmi.

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ÖRÜMCEK ADAM 2 KONUSU

Sevgilisi Mary Jane'den ayrılan Peter ona gerçek kimliğini açıklayıp açıklamamak arasında kaldığı için oldukça zor bir dönem geçirmektedir. kararsızlık içine düştüğü bu esnada Mary Jane'in, patronun oğlu John'la birlikte olmaya başlaması iyice canını sıkar. Bunlara, halasının mali sıkıntıları ve hayattaki tek dostu Harry Osborne'un, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için Peterdan uzaklaşması onu depresyonun eşiğine getirmiştir. Bu esnada, yeni düşmanı Doktor Ahtapot'un ortaya çıkmasıyla Peter Parker'ın hayatı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM 2 OYUNCULARI

Tobey Maguire – Spider-Man / Peter Parker

Kirsten Dunst – Mary Jane Watson

James Franco – Harry Osborn

Alfred Molina – Doc Ock / Dr. Otto Octavius

Rosemary Harris – May Parker

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson

Donna Murphy – Rosalie Octavius

Daniel Gillies – John Jameson

Dylan Baker – Dr. Curt Connors

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