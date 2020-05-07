Örümcek Adam 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan yapımda Peter Parker'ın sosyal hayatındaki başarısızlıklarıyla başlayan film kendisinin bir süper kahramana dönüşme hikayesini anlatırken büyük küçük demeden herkesi ekran başına kilitliyor.

Örümcek Adam, Marvel Comics tarafından yaratılmış bir çizgi karakterdir. Türkçeye Örümcek Adam olarak çevrilmiştir. Orijinal ismi Spider-Man olan kurgusal kahraman beyaz perdeye uyarlanmış ve oldukça başarılı olmuştur.

Örümcek Adam 2, Marvel Comics’in süper kahramanı Örümcek Adam'ı anlatan 2004 yapımı bir Sam Raimi filmi.

ÖRÜMCEK ADAM 2 KONUSU

Sevgilisi Mary Jane'den ayrılan Peter ona gerçek kimliğini açıklayıp açıklamamak arasında kaldığı için oldukça zor bir dönem geçirmektedir. kararsızlık içine düştüğü bu esnada Mary Jane'in, patronun oğlu John'la birlikte olmaya başlaması iyice canını sıkar. Bunlara, halasının mali sıkıntıları ve hayattaki tek dostu Harry Osborne'un, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için Peterdan uzaklaşması onu depresyonun eşiğine getirmiştir. Bu esnada, yeni düşmanı Doktor Ahtapot'un ortaya çıkmasıyla Peter Parker'ın hayatı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.