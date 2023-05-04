Örümcek Adam Eve Dönüş Yok konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına! İşte Spiderman Eve Dönüş Yok konusu ve oyuncuları

Örümcek Adam Evden Uzak filmi bu akşam televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. 2019 yılında gösterime giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları ile ilgi çekiyor. İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları...

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU NEDİR?

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir.

Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI

Tom Holland

Michael Keaton

Robert Downey Jr.

Zendaya

Marisa Tomei

Martin Starr

Jacob Batalon

Laura Harrier

