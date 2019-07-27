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Örümcek adamı aratmayan hırsız kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Fatih’te 2’inci kattaki bir daireye adeta örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı.

Fatih’te geçtiğimiz günlerde bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis harekete geçti.

Polis ekipleri kameralardan tespit ettikleri 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan şahsın önceden 8 ayrı hırsızlık, 2 yaralama ve 3 kez de uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu kaydedilirken 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince yakalanan şahsın 2’inci kattaki bir daireye tırmandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülüyor. Zanlının, arkadaşları sokakta gözcülük yaparken bir süre sonra 2’inci kata tırmandığı ve camda bulunan sinekliği çıkarıldığı görülüyor. Sinekliği aşağıda bekleyen arkadaşlarına veren hırsızın daha sonra açık olan camdan direye girdiği görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Fatih

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