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Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı! "Başka biri gibi"

31.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Makyajsız halini paylaşan Asena'nın görüntüsü şaşırttı. Makyajlı haliyle bu hali arasındaki değişimi fark eden sosyal medya kullanıcıları "İki ayrı kişi gibi" yorumlarında bulundu.

Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı! "Başka biri gibi"

İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan Asena Dere uzun süredir ekranlardan uzakta. Gözlerden uzak bir hayat süren oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Hasan Dere ile evli olan Asena sosyal medyadan makyajsız halini paylaşınca gündem oldu. En doğal haliyle takipçilerine güzel bir gün dileyen oryantal Asena'nın makyajlı ve makyajsız görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.

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Bazı takipçileri "Yıllara meydan okuyorsun" derken bazı takipçiler ise "İki ayrı kişi gibi", "Estetik abartılı", "Başka biri gibi" yorumları yaptı.

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