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Oryantal Didem Kınalı'yı görenler şaşkına döndü! Sokakta tezgah açıp kıyafetlerini sattı

25.05.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Kınalı, 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Kıvrak danslarıyla hafızalara kazınan ünlü oryantal, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Kınalı şimdi ise kıyafetlerini sokak hayvanları için satışa çıkararak adından söz ettirdi. Cihangir sokaklarına tezgah açan ünlü ismin son halini görenler ise tanıyamadı.

Oryantal Didem Kınalı'yı görenler şaşkına döndü! Sokakta tezgah açıp kıyafetlerini sattı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Kınalı, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Kınalı, sokak hayvanları için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

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Geçtiğimiz ay kedisini kaybeden Kınalı, hayvanları çok sevdiğini ve kazancının yarısını Cihangir sokaklarındaki kedi ve köpekler için harcadığını söyledi.

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Ünlü oryantal, daha önce binlerce TL harcayarak aldığı kıyafetlerini 50 TL, 100 TL gibi rakamlara gönül verdiği hayvanlar uğruna sattı.
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"KİRACIM EVİMİ BAŞKASINA KİRALIYOR!"

Öte yandan daha önce kiracısından dert yanan ünlü isim, "Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor." demişti.

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