Oryantal Didem Kınalı'yı görenler şaşkına döndü! Sokakta tezgah açıp kıyafetlerini sattı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Kınalı, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Kınalı, sokak hayvanları için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Geçtiğimiz ay kedisini kaybeden Kınalı, hayvanları çok sevdiğini ve kazancının yarısını Cihangir sokaklarındaki kedi ve köpekler için harcadığını söyledi.



Ünlü oryantal, daha önce binlerce TL harcayarak aldığı kıyafetlerini 50 TL, 100 TL gibi rakamlara gönül verdiği hayvanlar uğruna sattı.



"KİRACIM EVİMİ BAŞKASINA KİRALIYOR!"

Öte yandan daha önce kiracısından dert yanan ünlü isim, "Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor." demişti.

