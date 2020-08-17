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Oryantel Didem: Zor günler geçirirken İbo bana oryantal CD’leri yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

İbo Show programı ile tanınan Didem Kınalı koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zor günler geçirdiğini açıklamıştı. Didem Kınalı, maddi durumu hakkında konuşurken İbrahim Tatlıses'in kendisine yardım etmediğini ama kendisine oryantal cd'leri gönderdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde pandemide ekonomik olarak zorluk yaşadığını söyleyen Didem Kınalı "Bu gidişle arabamı satacağım. Elimden başka bir şey gelmiyor" açıklaması ile gündem olmuştu.

Oryantal Didem Kınalı, maddi durumu hakkında konuşurken, kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan İbrahim Tatlıses'le ilgili soruyu da "İbo beni aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" yanıtını vermişti.

Ünlü oryantal Didem Kınalı, korona günlerinde maddi bakımdan çok zor günler geçirdiğini, otomobilini satma noktasına geldiğini ve İbrahim Tatlıses’in kendisine hiçbir şekilde yardımda bulunmadığını bir kez daha dile getirdi. Didem açıklamasında o süreçte Tatlıses'le konuştuğunu ama İbo'nun kendisine oryantal CD’leri yolladığını söyledi.

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