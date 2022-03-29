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Oscar’da ilk kez uygulanan izleyici oylamasının kazananı belli oldu

29.03.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

94.kez düzenlenen Akademi Ödülleri’nde bu yıl ilk kez izleyici oylaması yapıldı. Twitter ve Akademi’nin internet sitesi üzerinden yapılan oylamada Hem "Oscars Fan Favorite" hem de "Oscars Cheer Moment" yarışının kazananı Zack Snyder oldu.

Oscar’da ilk kez uygulanan izleyici oylamasının kazananı belli oldu

Oscar Ödülleri'ni dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl 94. kez dev bir organizasyona imza attı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar’da 2022 yılına özel olarak ilk kez seyirci oylamasına yer verildi. Twitter üzerinden düzenlenen oylamalar iki kategoride düzenlendi.

KAZANAN ZACK SNYDER OLDU

OscarsCheerMoment başlıklı kategoride, seyircileri en çok neşelendiren/heyecanlandıran film sahnesini belirlendi. #OscarsFanFavorite kategorisinde ise 2021'in en iyi filmi için oylama yapıldı. Twitter üzerinden ve Amerika'da yaşayan kişiler için Akademi'nin web sitesinden düzenlenen oylama sonucunda kazanan Zack Snyder oldu.

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