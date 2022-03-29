Oscar’da ilk kez uygulanan izleyici oylamasının kazananı belli oldu

Oscar Ödülleri'ni dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl 94. kez dev bir organizasyona imza attı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar’da 2022 yılına özel olarak ilk kez seyirci oylamasına yer verildi. Twitter üzerinden düzenlenen oylamalar iki kategoride düzenlendi.

KAZANAN ZACK SNYDER OLDU

OscarsCheerMoment başlıklı kategoride, seyircileri en çok neşelendiren/heyecanlandıran film sahnesini belirlendi. #OscarsFanFavorite kategorisinde ise 2021'in en iyi filmi için oylama yapıldı. Twitter üzerinden ve Amerika'da yaşayan kişiler için Akademi'nin web sitesinden düzenlenen oylama sonucunda kazanan Zack Snyder oldu.



