Oscar'ın after partisine damga vuran ünlüler

Hollywood'un en havalı gecesi gerçekleşti. Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) töreni sona erdi. Ödül töreninden sonra ise ünlü isimler partide boy gösterdi.

Oscar'ı gölgede bıraktılar

Oscar'a katılan ya da katılmayan tüm ünlülerin buluşma noktası Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu.

Beverly Hills'teki Wallis annenberg Merkezi'de düzenlenen partiye, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.

Partiye katılan konukların Oscar kırmızı halısını gölgede bırakan kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Vanity Fair partisinden dikkat çeken ünlü isimler Kendall Jenner belki de gecenin en cesur ve en dikkat çeken ismiydi...

Zoe Kravitz Zoe Kravitz yalnızca cesurdu... Neredeyse geceye üstsüz katılacak olan ünlü isim kendisine baktırmayı başardı.

Zoe Kravitz

Halsey

Amy Adams

Rita Ora

Rita Ora

Jennifer Lopez