MAGAZİN

Oscar'ın after partisine damga vuran ünlüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

91'inci Akademi Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in geleneksel partisinde ünlü isimler cesur kıyafetleriyle geceye damga vurdu. İşte after partinin en dikkat çeken ünlüleri...

Hollywood'un en havalı gecesi gerçekleşti.

Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) töreni sona erdi. Ödül töreninden sonra ise ünlü isimler partide boy gösterdi.

Oscar'ı gölgede bıraktılar

Oscar'a katılan ya da katılmayan tüm ünlülerin buluşma noktası Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu.
Beverly Hills'teki Wallis annenberg Merkezi'de düzenlenen partiye, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.
Partiye katılan konukların Oscar kırmızı halısını gölgede bırakan kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Vanity Fair partisinden dikkat çeken ünlü isimler

İşte Vanity Fair partisinden dikkat çeken ünlü isimler
Kendall Jenner belki de gecenin en cesur ve en dikkat çeken ismiydi...

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz
Zoe Kravitz yalnızca cesurdu... Neredeyse geceye üstsüz katılacak olan ünlü isim kendisine baktırmayı başardı.

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz

Halsey

Halsey

Amy Adams

Amy Adams

Rita Ora

Rita Ora

Rita Ora

Rita Ora

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Ashley Graham

Ashley Graham
Her zaman iddialı olmayı seven büyük beden model Ashley Graham bu sefer sade bir tercih yaparak herkesi şaşırttı.
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