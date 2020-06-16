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Oscar ödül törenlerine koronavirüs ertelemesi! 2021 Oscar ödülleri gecesi ne zaman yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 01:42 | Son Güncelleme

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesinin, ABD’de halen devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi. 2021 yılı Oscar ödül törenlerinin yeni tarihi de açıklandı.

Oscar ödül törenlerine koronavirüs ertelemesi! 2021 Oscar ödülleri gecesi ne zaman yapılacak?

Ödül gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin Kovid-19 sebebiyle 25 Nisan 2021’e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümid ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscara aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

ABD’de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu.

Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

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