Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino son filminin hazırlıklarına başladı! Artık veda ediyor...

Ucuz Roman, Bir Zamanlar Hollywood’ta, Soysuzlar Çetesi ve Rezervuar Köpekleri gibi sinema dünyasında ses getiren yapımların yönetmeni Quentin Tarantino, yıllar önce 10. filminden sonra kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Onuncu ve son filmi için hazırlıklara başlayan yönetmen, The Hollywood Reporter'ın haberine göre "The Movie Critic" (Film Eleştirmeni) adını taşıyacak film için hazırlıklara başladı.

SONBAHARDA ÇEKİMLERİ BAŞLAYACAK

1970’li yılların Los Angeles’ını konu alması planlanan ve tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin filmin çekimlerinin gelecek sonbahar başlayacağı tahmin ediliyor.