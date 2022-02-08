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Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh süper kahraman filmi çekmek istemediğini açıkladı! Nedeni herkesi şaşırttı

08.02.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Soderbergh, süper kahraman filmlerine karşı sert bir tavrı olduğunu söyleyerek sinemaseverleri şaşırttı. Kariyeri boyunca süper kahraman filmi çekmeyi düşünmediğini söyleyen Soderbergh gerekçe olarak ise sevişme sahnelerinin olmamasını gösterdi.

Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh süper kahraman filmi çekmek istemediğini açıkladı! Nedeni herkesi şaşırttı

Traffic filmiyle 2001 yılında Oscar ödülü kazanan ünlü yönetmen, süper kahraman filmleri üzerinen başlatılan tartışmaya dahil oldu. Filmlerin alt seviyede olduğunu düşünenlerin aksine Soderbergh, içinde sevişme sahnesi olmadığı için bağ kuramadığını ve çekmeyi düşünmediğini dile getirdi.

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“BUNU ANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Zoe Kravitiz’in başrolünde yer aldığı Kimi filmiyle ilgili olarak Daily Beast’e konuşan Soderbergh, bir süper kahraman filmi yönetmek ya da senaryosunu yazmak konusunda içinde kuşkuları olduğunu belirtti. Soderbergh zamanın bükülebildiği, yerçekimine karşı konulabildiği, parmaklardan ışın saçılabildiği ama kimsenin sevişmediği bir dünyayı anlama ve karakterlerini yazıp yönetmenin mümkün olmadığını anlattı.

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