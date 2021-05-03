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Oscar ödülü kazanan kısa film Two Distant Stranger hakkındaki çalıntı suçlaması gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda 93. kez düzenlenen dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar Ödül Töreni’ninde kısa film dalında Two Distant Stranger ödülün sahibi olmuştu. Ödüllü kısa film hakkında çalıntı suçlaması yapıldı.

Oscar ödülü kazanan kısa film Two Distant Stranger hakkındaki çalıntı suçlaması gündem yarattı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 93. Akademi Ödülleri'nde kısa film dalında Oscar kazanan Netflix filmi Two Distant Strangers hakkında intihal suçlaması geldi. Travon Free’nin yazdığı ve Martin Desmon Roe ile yönettiği filmin beş yıl önce yayınlanan bir Youtube videosuyla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

Filmde evine gitmek ve köpeğine kavuşmak isteyen Carter isimli bir siyahi karakterin macerası konu alıyor. Bu karakter film içinde aynı günü defalarca kez yeniden yaşıyor. Yaşadığı her olayın ardından gün sonunda ise beyaz bir polis tarafından öldürülüyor. Amerika'da son dönem artan ve her zaman gündemde olan polis şidetinin ve ırk ayrımcılığının anlatıldığı film geçtiğimiz hafta Oscar ödülüne ulaştı.

NTV’de yer alan habere göre intihal suçlamalarının yapıldığı ve yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlenen videonun adı ise Groundhog Day For A Black Man olarak belirtildi. Cynthia Kao tarafından çekilen videoda benzer bir şekilde siyahi bir adam kısır döngü halinde polis şiddetine maruz kalıyor.

Oscar kazanan Two Distant Stranger filminin yapım ekibinden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada bu durum büyük ses getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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