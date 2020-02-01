MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oscar'ın Bu Yılki En İddialı Filmi 1917

Oscar'ın Bu Yılki En İddialı Filmi 1917

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:45 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes'in son filmi 1917, bu yılki Oscar Ödülleri'ne 10 dalda aday gösterildi. 1917, Birinci Dünya Savaşı sırasında iki genç erin bin 600 İngiliz askerini Almanya'nın kurduğu tuzaktan haberdar etmek için yüklendikleri misyonu anlatıyor

Oscar'ın Bu Yılki En İddialı Filmi 1917

Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes'in son filmi 1917, bu yılki Oscar Ödülleri'ne 10 dalda aday gösterildi. Oscar Ödülleri'nin en iddialı yapımlarından biri olan 1917, Birinci Dünya Savaşı sırasında iki genç erin bin 600 İngiliz askerini Almanya'nın kurduğu tuzaktan haberdar etmek için yüklendikleri misyonu anlatıyor.

George McKay'in canlandırdığı Erbaş Schofield ve Dean Charles Chapman'ın oynadığı Erbaş Blake, çok geç olmadan, düşman hattını aşarak tuzak haberini dışarıyla bağlantısı kesik alaya iletmekle görevlendiriliyor.

Yönetmen Sam Mendes, bu filminin çocukluk hayali olduğunu, ”Bu filmi yapma fikri daha çok küçük bir çocukken aklıma gelmişti. Dedem Birinci Dünya Savaşı'nda çarpışmış. Adı Alfred Hubert Mendes. Savaşa 1917'de gitmiş. Cephenin ön saflarında ulakmış. Bir noktadan diğerine haber götürmekle görevliymiş. Bu filme aklımdaki bu kesitle başladım” sözleriyle anlatıyor.

Oscar ödüllü yönetmen, izleyicileri filmin içine çekmek için askerlerin serüvenini gerçek zamanda tek bir çekim izlenimi verecek şeklinde filme aldığını söylüyor.

Sinema tarihçisi Steven Jay Rubin'e göre Steven Spielberg'in 1998 tarihli Oscarlı ”Er Ryan'ı Kurtarmak,” adlı filmi, yakın plan çekimlerle izleyiciyi sarmalayan ve gerçeklik izlenimi veren ilk yapımdı. Ancak Er Ryan'ı Kurtarmak, izleyicilerin hafızalarında ve yüreklerinde çok daha taze olan İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyordu. 1930'lu yılların Oscarlı yapımlarından ”Batı Cephesi'nde Yeni Bir Şey Yok” ya da Stanley Kubrick'in 1957 yapımı ”Zafer Yolları” ise daha eski bir savaş olan Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan, uzun yıllar önce çekilmiş filmler.

Mendes, sıra dışı hikaye anlatımı ve son teknoloji ürünü sanat prodüksiyonu yoluyla izleyicileri Birinci Dünya Savaşı'na götürmek istediğini belirtiyor.

Mendes, ”Kameranın dansının ve tüm mekaniğin aktörün hareketleriyle uyumlu olması gerekiyor” derken Erbaş Schofield'ı canlandıran George McKay, ”Her sahnede bir parça tiyatro var. Bir kere başladığında bir daha durmuyor. Eğer çekim sırasında bir aksaklık yaşanırsa devam etmek zorundasınız”şeklinde konuşuyor.

Ekip, sadece film için kazılan birkaç kilometre uzunluğundaki siperlerde uzun süren çekimler yapmış.

”Bir bakıma klostrofobik bir deneyim. Çıkış noktanız yok. Geniş açı çekim yapamıyorsunuz” diyen Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Roger Deakins, sahneleri aydınlatmanın zorluğunu anlatıyor. Askerlerin hareketlerini açık havada tek bir çekimle yakaladıklarını söyleyen Deakins, ışıkları koyacak yer olmadığını, bu nedenle bulutlu havada çekim yaptıklarını söylüyor. Güneş ışığının bulutların arasından süzülmeye başladığı sahnelerse yeniden çekilmiş.

1917, Oscar’ın habercisi sayılan Altın Küreler’de drama dalında en iyi film ödülünü kazandı. En iyi yönetmen ödülü de Sam Mendes’e gitti. Oscarlar da 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Sattığı ürünler sağlığa zararlı çıktıSattığı ürünler sağlığa zararlı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Şeyma Subaşı'nın yatak pozundaki detay gözlerden kaçmadı

Şeyma Subaşı'nın yatak pozundaki detay gözlerden kaçmadı

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seray Kaya özüne döndü! Eski halinden eser kalmadı

Özüne döndü! Eski halinden eser kalmadı

Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Gwyneth Paltrow’un sattığı ürünler sağlığa zararlı çıktı

Sattığı ürünler sağlığa zararlı çıktı

Aslı Enver’den Murat Boz açıklaması

Aslı Enver’den Murat Boz açıklaması

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım da yer alacak

Acun Ilıcalı açıkladı! Ünlü futbolcu Survivor'da

Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.