Oscar'ın Bu Yılki En İddialı Filmi 1917

Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes'in son filmi 1917, bu yılki Oscar Ödülleri'ne 10 dalda aday gösterildi. Oscar Ödülleri'nin en iddialı yapımlarından biri olan 1917, Birinci Dünya Savaşı sırasında iki genç erin bin 600 İngiliz askerini Almanya'nın kurduğu tuzaktan haberdar etmek için yüklendikleri misyonu anlatıyor.

George McKay'in canlandırdığı Erbaş Schofield ve Dean Charles Chapman'ın oynadığı Erbaş Blake, çok geç olmadan, düşman hattını aşarak tuzak haberini dışarıyla bağlantısı kesik alaya iletmekle görevlendiriliyor.

Yönetmen Sam Mendes, bu filminin çocukluk hayali olduğunu, ”Bu filmi yapma fikri daha çok küçük bir çocukken aklıma gelmişti. Dedem Birinci Dünya Savaşı'nda çarpışmış. Adı Alfred Hubert Mendes. Savaşa 1917'de gitmiş. Cephenin ön saflarında ulakmış. Bir noktadan diğerine haber götürmekle görevliymiş. Bu filme aklımdaki bu kesitle başladım” sözleriyle anlatıyor.

Oscar ödüllü yönetmen, izleyicileri filmin içine çekmek için askerlerin serüvenini gerçek zamanda tek bir çekim izlenimi verecek şeklinde filme aldığını söylüyor.