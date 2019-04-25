MAGAZİN

Oscarlı oyuncu Rami Malek yeni James Bond filminde 'kötü adam' rolünde

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Oscarlı oyuncu Rami Malek 25. James Bond filminde 'kötü adam' karakterini canlandıracak.

Oscarlı oyuncu Rami Malek yeni James Bond filminde 'kötü adam' rolünde

Malek, Şubat ayında Bohemian Rhapsody isimli filmde Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.

Daniel Craig filmde beşinci ve son kez 007 rolünde oynayacak.

Filmin Jamaika'da yapılan lansmanına katılmayan ancak bir video mesaj gönderen Malek "Burada New York'ta bir yapımdayım ama tüm ekibe katılmaya can atıyorum" dedi.

Malek "Bay Bond'un 25. macerasında işlerini zorlaştırmak için elimden geleni yapacağım. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu. Bunu izleyen Craig de yanıt olarak "korktuğunu" söyledi.

Filmde Raplh Fiennes M, Ben Whishaw Q, Naomie Harris Moneypenny, Lea Seydoux ise Madeleine Swann rollerinde.

Filmin yazarları arasında Fleabag dizisiyle büyük beğeni toplayan Phoebe Waller-Bridge de bulunuyor.

Gelecek yıl Nisan ayında gösterime girecek olan son James Bond macerasının ismi henüz açıklanmadı. (BBC Türkçe)

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Hazar Ergüçlü sezonu açtıHazar Ergüçlü sezonu açtı
Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rami Malek kötü adam

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

Trump'la ilgili çarpıcı iddia!

Trump'la ilgili çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Yaşar'a gençlerden ödül

Ebru Yaşar'a gençlerden ödül

Hazar Ergüçlü sezonu açtı

Hazar Ergüçlü sezonu açtı

Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti

Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti

Zehra Çilingiroğlu babasının izinde...

Zehra Çilingiroğlu babasının izinde...

Ece Erken o davayı geri çekti!

Ece Erken o davayı geri çekti!

Lilly Collins’in elbisesi olay oldu! Göğüs detayı...

Galaya geldi; göğüsleri olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.