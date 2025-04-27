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  4. Osman Aşkın Bak: "Türkiye dünyada spor ülkesi haline geldi" Esas hedeflerinden bahsetti

Osman Aşkın Bak: "Türkiye dünyada spor ülkesi haline geldi" Esas hedeflerinden bahsetti

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 12:54
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, startını verdiği 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yaptığı açıklamada, "Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Ülkemiz spor turizmiyle, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Türkiye, dünyada büyük bir spor ülkesi haline geldi" dedi.

Osman Aşkın Bak: "Türkiye dünyada spor ülkesi haline geldi" Esas hedeflerinden bahsetti

Bu yıl 60.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startıyla Antalya'da başladı. Bakan Bak, startın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÜLKE SPORUNA CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

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İlk olarak Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi olduğuna değinen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60.'sının startını verdik. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği desteği biliyoruz. Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriliyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Ülkemiz spor turizmiyle, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciliği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda. Antalya, spor turizmi açısından bizim marka şehrimiz. 23 takım 160 sporcu, bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

"HERKESİ BİSİKLET SÜRMEYE DAVET EDİYORUZ"

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Antalya'ya ve spora dair de açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor" ifadelerini kullandı.

"ESAS HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİN SPOR TURİZMİ KAPASİTESİNİ ARTIRMAK"

Ülkenin spor turizmi kapasitesi açısından da organizasyonun önemine vurgu yapan Bakan Osman Aşkın Bak, "Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkes bu parkurumuzu da sahiplenmiş. Güzel bir tablo var. Biz başlattık, inşallah kazasız belasız bir tur olur. Gelecek yıllarda daha üst noktalara gelecek bu tur. Daha güçlü takımların katılacağı bir tur haline gelecektir. İnşallah güzel bir tur olur. Esas hedefimiz ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmak. Spor turizminin de hedefimize katkı sağlamasını istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı
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